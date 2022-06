Jujutsu Kaisen 0 è un successo in Italia: il film torna nelle sale nostrane

L'attesa non è stata di certo breve, ma la collaborazione tra Crunchyroll, Dynit e Nexo Digital alla fine ha dato i suoi frutti. Dal 9 giugno 2022, ovvero la scorsa settimana, tutta Italia ha potuto godersi la storia di Jujutsu Kaisen 0 al cinema. Il film prequel della serie TV disponibile su Crunchyroll si è mostrato a tutti gli spettatori.

Yuta Okkotsu ha fatto la sua comparsa ed è stato finalmente presentato, mentre gli altri personaggi erano già ben noti anche se con qualche mese in più sulle spalle. Jujutsu Kaisen 0 ha quindi messo da parte il protagonista Yuji Itadori, concentrandosi soltanto sul ragazzo afflitto da uno strano spirito. Il risultato è stato ottimo: dopo gli esiti positivi al box office giapponese, Dynit ha rivelato che in Italia Jujutsu Kaisen 0 ha fatto boom.

Pertanto, invece di interrompere le proiezioni il 15 giugno 2022 come precedentemente previsto, Nexo Digital ha comunicato a tutti che Jujutsu Kaisen 0 rimarrà ancora nei cinema italiani fino a domenica 19. Per ora non è ancora noto se ci saranno ulteriori prolungamenti nelle sale italiane e se queste saranno le stesse oppure ci saranno variazioni rispetto alla settimana scorsa.

Di certo però il successo dell'anime di Jujutsu Kaisen 0 contribuisce a rendere ancora più salda la presenza di questi prodotti nei cinema nostrani.