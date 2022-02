Jujutsu Kaisen 0 supera la soglia dei 10 miliardi di yen: è ufficilamente un successo

Il film prodotto da Studio MAPPA, Jujutsu Kaisen 0, ha raggiunto 10.456.322.400 yen (circa 90,6 milioni di dollari) di incassi al botteghino grazie a più di 7.603.732 biglietti venduti dopo 45 giorni dalla sua uscita nei cinema giapponesi.

Il film è riuscito a superare la soglia dei 10 miliardi di yen (che è considerata la soglia dei film di successo in Giappone) un giorno prima della sua uscita nelle sale 4D e Dolby Cinema.

Il film è il maggior incasso tra quelli usciti nel 2021 in Giappone, dopo che Mantan Web ha riferito che Jujutsu Kaisen 0 ha superato Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time. Il Jujutsu Kaisen 0 è ora il 34° film di maggior successo della storia giapponese, avendo superato Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time e Pirati dei Caraibi: La Maledizione del Forziere Fantasma.

Lo studio di animazione del film, Studio MAPPA, ha ringraziato i fan per aver guardato e apprezzato il film e ha sottolineato che la cifra di 10 miliardi di yen non sembra reale allo staff. Lo studio ha anche chiesto il continuo sostegno dei fan, dato che il film sta ancora girando in Giappone. In Sudamerica, il film sarà distribuito dalla partnership tra Crunchyroll e SONY/Funimation in una data ancora da annunciare, mentre per l'Italia non abbiamo ancora informazioni.

Gege Akutami ha iniziato a pubblicare il manga sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel marzo 2018. Potete leggere gli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen su MANGA Plus. L'opera ha ispirato una serie anime di ventiquattro episodi trasmessa in Giappone da ottobre 2020 a marzo 2021.

Seong-Hu Park (Garo: Vanishing Line, The God of High School) ha diretto il film presso Studio MAPPA, riprendendo il suo ruolo dalla serie animata. Hiroshi Seko (Ajin, Banana Fish,The Idaten Deities Know Only Peace, Inuyashiki) ha scritto e supervisionato gli script, riprendendo il suo ruolo nella serie animata. Tadashi Hiramatsu (Abenobashi - Il quartiere commerciale di magia, Kiseijuu - L'ospite indesiderato,Maquia - Decoriamo la mattina dell'addio con i fiori promessi) si è occupato del character design, riprendendo il suo ruolo nella serie animata.

Il film è basato sulla storia prequel del manga Jujutsu Kaisen 0 Tokyo Toritsu Jujutsu Kōtō Senmon Gakkō (Jujutsu Kaisen 0: Tokyo Prefectural Jujutsu High School) di Gege Akutami, con animazione di Studio MAPPA e distribuzione di TOHO. In Italia, Planet Manga ha pubblicato il volume Jujutsu Kaisen 0.

"Yuta Okkotsu è un agitato studente delle superiori che soffre di un grave problema: la sua amica d'infanzia Rika si è trasformata in una Maledizione e non vuole lasciarlo in pace. Poiché Rika non è una maledizione qualunque, la sua situazione viene notata da Satoru Gojo, un insegnante della Jujutsu High, una scuola dove gli esorcisti alle prime armi imparano a combattere le maledizioni. Gojo convince Yuta a iscriversi, ma riuscirà a imparare abbastanza in tempo per affrontare la Maledizione che lo perseguita?"