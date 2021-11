Jujutsu Kaisen 0, svelata la doppiatrice del protagonista Yuta Okkotsu

Jujutsu Kaisen è stato uno degli anime più seguiti dell'ultimo anno. La serie è animata dallo studio MAPPA, che ha anche in serbo un film prequel della serie. Inutile dire che il trailer di Jujutsu Kaisen 0 ha infiammato i fan giapponesi, che non vedono l'ora di invadere i cinema il prossimo 24 dicembre.

Il regista di Jujutsu Kaisen 0 è lo stesso della serie animata. Egli ha inoltre dichiarato che avrebbe voluto far partire Jujutsu Kaisen dalla storia magnetica di questo nuovo lungometraggio. A poco meno di un mese dall'uscita, come mostrato in un post su Twitter dell'utente @kaikaikitan, durante un evento dello studio MAPPA è stata svelata la voce del protagonista Yuta Okkotsu, e di conseguenza chi lo doppierà.

La doppiatrice dello stregone non è nientemeno che Megumi Ogata, un'istituzione del doppiaggio giapponese. Ha dato in prestito la sua voce, tra gli altri, a Shinji di Neon Genesis Evangelion, Kurama in Yu degli Spettri e Yugi Muto in Yu-Gi-Oh! La sua voce, dalla tonalità molto bassa, si può udire nella clip di @kaikaikitan, e potrebbe già risultare agli amanti degli anime.

Non resta quindi che attendere il 24 dicembre per udire la prestazione di Megumi Ogata al doppiaggio di Yuta Okkotsu, che ci auguriamo possa essere di altissimo livello come sempre.