Jujutsu Kaisen 0 - The Movie: altissimo traguardo di incassi al box office

Jujutsu Kaisen 0 - The Movie è realizzato dall'ormai rinomatissimo Studio MAPPA, che sta svolgendo un ottimo lavoro anche con altre serie del calibro di L'Attacco dei Giganti e Chainsaw Man.

Lo splendido operato ha dato i suoi frutti anche per il film legato alla serie a puntate: Jujutsu Kaisen 0 - The Movie è tra i recenti lungometraggi più popolari legati al mondo anime. "La pellicola è l’essenza più pura del franchise nato dalle matite di Gege Akutami e che farà la gioia dei fan, degli amanti dei battle shonen e degli appassionati di animazione giapponese". Ulteriori approfondimenti sono leggibili nella recensione di Jujutsu Kaisen 0 - The Movie.

Seppure la trama si vada un po' a perdere, i fan del popolare franchise nato dall'inventiva di Akutami hanno particolarmente apprezzato l'approfondimenti delle origini della storia e ne è la dimostrazione la vettà di guadagno raggiunta nel box office a livello mondiale. I numeri parlano chiaro e ad informarcene è un popolare profilo twitter, presente in calce alla notizia, specializzato in leak del mondo manga e anime. Il guadagno internazionale per il film di Sung Hoo Park è di 26.5 bilioni di yen; una cifra altissima che corrisponde a circa 190 milioni di dollari.

Considerato che il trio di protagonisti principali composto da Yuji, Megumi e Nobara non sono facenti parte della trama, il successo è riprova del fatto che tutto si può azzardare a raccontare di un franchise quando la qualità è alta. A proposito, ci siamo proposti di dare una valutazione al doppiaggio italiano del film e potete conoscerne gli esiti leggendo lo speciale sul doppiaggio italiano di Jujutsu Kaisen 0 - The Movie.