Jujutsu Kaisen 0: la toccante illustrazione di Yuta e Rika per la versione home video

Yuta Okkotsu è diventato in breve tempo uno dei personaggi preferiti dalla community di Jujutsu Kaisen non solo per la sua storia raccontata nel film prequel che continua a riscuotere un enorme successo, ma soprattutto per le sue capacità combattive e per la toccante e singolare relazione con la sua amica d’infanzia Rika Orimoto.

Dopo essere stata travolta da un’automobile e aver perso la vita, Rika è diventata uno Spirito Maledetto, rimanendo profondamente legata a Yuta, come raccontato anche in Jujutsu Kaisen 0. In attesa di scoprire quando il film arriverà nelle sale italiane, grazie a Crunchyroll che ha deciso di investire anche sul doppiaggio di serie e film, è stata rivelata l’illustrazione originale che si troverà come bonus all’interno delle speciali edizioni home video. A riportarla è stato l’utente @king_jin_woo tramite il post che trovate in calce alla notizia.

I due sono stati rappresentati in una posa che ricorda molto la cover del volume dedicato al prequel, con Yuta che con una mano abbraccia Rika, e con l’altra è pronto a difenderla con la sua spada. Diteci cosa ne pensate lasciando un commento nella sezione dedicata. Per concludere ricordiamo che è in arrivo una spettacolare statua dedicata a Sukuna, e vi lasciamo al commento del doppiatore di Yuta riguardo il successo del film.