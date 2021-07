Jujutsu Kaisen 0: Yuji Itadori e gli altri non saranno presenti nel film di MAPPA

Il nuovo trailer dedicato a Jujutsu Kaisen 0 ha presentato le prossime vicende che saranno trasposte per il piccolo schermo da Mappa, film nel quale non saranno presenti i tre protagonisti dell'anime originale.

Come sapete la prima stagione di Jujutsu Kaisen ha riscosso un notevole successo tra gli appassionati dell'animazione giapponese, che sono curiosi di scoprire come continueranno le vicende di Yuji Itadori, Megumi Fushigoro e Nobara Kugisaki. In attesa di sapere altre informazioni sulla seconda stagione della serie, lo studio Mappa ha quindi condiviso vari dettagli sul film prequel, che sarà incentrato sulla storia di Yuta, cambiando quindi focus rispetto alla serie originale. Anche i vari elenchi del cast di doppiatori sembrano confermare l'assenza dei tre protagonisti, che non prenderanno parte alle vicende del film ambientato durante il primo anno di Yuta, Maki e gli altri.

In Giappone Jujutsu Kaisen 0 sarà disponibile per la visione a partire dal prossimo 24 dicembre, mentre ancora non sappiamo quando sarà pubblicato in Italia, invece se siete interessati alla prima stagione dell'anime dello studio Mappa, gli episodi sono presenti nel catalogo di Crunchyroll. Inoltre sono già stati condivisi i primi design aggiornati dei protagonisti di Jujutsu Kaisen 0, mentre ecco i primi spoiler del capitolo 153 del manga scritto e disegnato da Gege Akutami.