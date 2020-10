Jujutsu Kaisen: il 1° episodio dell'attesissimo dark fantasy è live su Crunchyroll Italia

Sono passati più di dieci mesi dall'annuncio dell'adattamento anime di Jujutsu Kaisen e oggi, finalmente, tutti gli appassionati potranno vedere la premiere dell'attesissimo dark fantasy di MAPPA collegandosi su Crunchyroll. L'anime tratto dall'opera di Gege Akutami è ora disponibile sul sito streaming, anche con i sottotitoli in italiano.

Crunchyroll descrive così la trama dell'anime: "Itadori Yuji è un ragazzo dall'incredibile possanza fisica, malgrado viva una vita comune da liceale. Per salvare un amico attaccato da una Maledizione, un giorno, ingoia il dito dello Spettro Bifronte, accogliendo così la Maledizione nella sua stessa anima. Condivide da allora il suo corpo con lo Spettro Bifronte. Sotto la guida del più potente degli stregoni, Gojo Satoru, Itadori è ammesso alla Tokyo Metropolitan Technical High School of Sorcery, un'organizzazione che combatte le Maledizioni... e inizia così il racconto eroico di un ragazzo che diviene una Maledizione per esorcizzare le Maledizioni, vita da cui non potrà mai tornare indietro".

L'opera originale conta oltre 120 capitoli disponibili, raccolti in 13 Volumi e presto disponibili in Italia grazie a Planet Manga. Crunchyroll ha recentemente confermato che la prima stagione dell'anime di Jujutsu Kaisen sarà composta da ben 24 episodi, una cifra astronomica se si considera il materiale a disposizione e i molteplici impegni di MAPPA.

Il primo episodio dell'anime si intitola Ryoman Sukuna ed è disponibile per tutti gli abbonati al servizio streaming. I non abbonati potranno vedere gratuitamente la puntata a partire dal prossimo 9 ottobre.