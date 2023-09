Jujutsu Kaisen, i 10 personaggi più forti del manga

Come stanno per scoprire gli spettatori dell'anime, l'Incidente di Shibuya di Jujutsu Kaisen rivoluziona i livelli di forza dei protagonisti della serie. Questa saga, unita a quella successiva del Culling Game, modifica irrimediabilmente la serie di Gege Akutami. Ma attualmente quali sono i 10 personaggi più forti di Jujutsu Kaisen?

Se nell'Hidden Inventory Arc raccontato nei primi episodi della Stagione 2 di Jujutsu Kaisen i più forti erano Satoru Gojo, Suguru Geto e Toji Fushiguro, nel corso dell'opera i livelli di potenza vengono completamente rivalutati. Ecco dunque, dal più debole al più abile, i 10 più forti del manga di Jujutsu Kaisen:

All'ultima posizione troviamo Fumihiko Takaba, personaggio più sciocco ed eccentrico della serie. Takaba non riesce a percepire la situazione di pericolo poiché cerca incessantemente di far ridere qualcuno. Al netto di ciò, riesce ad affrontare potenti avversari con relativa facilità.

Subito avanti a lui si classifica Yuji Itadori, abbandonato da Ryomen Sukuna e privo di grandi poteri. Al momento il protagonista della serie vanta unicamente grandi doti fisiche e il Lampo Nero, ma per affrontare la situazione di panico attuale ci vuole ben altro.

Dalla settima posizione alla quinta i livelli di forza sono molto simili, poiché si parla di personaggi che hanno già dimostrato la loro grande abilità. Ultimo di questo trittico è Hajime Kashimo, lo stregone di 400 anni fa che Kenjaku ha richiamato per il Culling Game. In Jujutsu Kaisen 236 è il nuovo avversario di Ryomen Sukuna, ma difficilmente potrà sconfiggerlo.

Davanti a lui si piazza Kinji Hakari, uno degli studenti più forti del Tokyo Jujutsu High il cui Dominio gli consente di ottenere Energia Malefica illimitata per quattro minuti e undici secondi. Grazie a ciò, può in automatico curare qualsiasi ferita divenendo praticamente immortale.

Più forte del trio è Maki Zenin, erede di Toji. La Restrizione Celeste le impedisce di avere Energia Malefica, ma proprio grazie a ciò non è rilevabile dagli altri Stregoni. Abilissima nello scontro corpo a corpo e con gli strumenti maledetti, ha già sterminato il suo clan.

In quarta posizione troviamo Suguru Geto, alias Kenjaku. I poteri di Geto, come sappiamo, sono incredibili, ma al momento nel manga non è ancora stato messo alla prova. Proprio per questo viene relegato ai piedi del podio.

Il terzo più forte di Jujutsu Kaisen è Yuta Okkotsu, che possiede un'incommensurabile energia maledetta, superiore anche a quella di Gojo, e che dalla sua parte ha la maledizione Rika. Uno dei quattro stregoni di grado speciale, è il futuro della Stregoneria.

La discussione sul più forte è cominciata sin dall'inizio dell'opera. Jujutsu Kaisen ha chiarito il più forte tra Sukuna e Gojo. Ad averla spuntata, dopo un combattimento epico, è stato Ryomen Sukuna. Al secondo posto, dunque, troviamo Satoru Gojo, possessore dei Sei Occhi e del potere dell'Infinito.

Allo stato attuale il più forte di Jujutsu Kaisen è Ryomen Sukuna, impossessatosi del corpo di Megumi Fushiguro. Sukuna non è ancora tornato in possesso di tutte le sue dita e come già rivelato da Gojo non ha nemmeno fatto sul serio durante il loro scontro. Lo smisurato potere di Sukuna, dunque, deve ancora essere completamente rivelato.