Jujutsu Kaisen: i 10 personaggi più forti della serie, dal peggiore al migliore

In uno shonen puro come Jujutsu Kaisen la potenza intesa come summa di abilità strategiche e combattive e capacità peculiari ricopre un ruolo fondamentale non solo per comprendere meglio i limiti dell’universo ideato dall’autore, Gege Akutami in questo caso, ma anche per fare congetture su ipotetici sviluppi e scontri a cui potremmo assistere.

Basandoci su quanto visto finora nelle due stagioni dell’anime, e nel film prequel, Jujutsu Kaisen 0, andiamo quindi a stilare una classifica dei 10 personaggi più potenti di Jujutsu Kaisen. In fondo troviamo Tengen, stregona dai grandi poteri difensivi, e a difesa della Jujutsu High, le cui capacità sono diventate leggenda anche non trattandosi di tecniche offensive o letali.

Proseguiamo Choso, senza dubbio uno dei Cursed Womb: Death Paintings più forti e interessanti per via della sua capacità di manipolare il sangue, ereditata dal clan Kamo, una delle tre grandi famiglie di stregoni dell’opera. Passiamo a Suguru Geto, ex amico di Gojo, in grado di controllare Spiriti Maledetti dopo averli trasformati in delle piccole sfere, una capacità unica e inquietante allo stesso tempo. Viene poi Jogo, personaggio alquanto sfortunato per gli avversari che si è trovato contro, ma brutale come pochi e abile a tal punto da sovrastare, anche se per poco, Gojo in persona.

È il turno di Rika Orimoto, amica di Yuta, protagonista del prequel, che si trasforma nella Regina delle Maledizioni, dimostrando come l’amore possa essere estremamente pericoloso. Altro esponente dai poteri mostruosi è Mahito, uno spirito maledetto di grado speciale capace di trasformarsi manipolando la propria anima, riuscendo così anche a curare ferite apparentemente letali. Avviciniamoci al podio con Yuki Tsukomo, una stregona di grado speciale, titolo raggiunto da pochissimi personaggi in tutto il mondo, caratterizzata dal potere usare una grande quantità di energia maledetta per aumentare la propria massa e quella del suo Shikigami Garuda.

Sul terzo gradino del podio troviamo Yuta Okkotsu, che ha ricevuto il titolo di stregone di grado speciale pur avendo pochissima esperienza grazie all’enorme quantità di energia maledetta a cui ha accesso e alla straordinaria complicità con Rika. Facciamo un ultimo salto verso gli antagonisti con Sukuna, il Re Demone in persona, legato al protagonista Yuji Itadori, e, come suggerisce il suo appellativo, così potente da riuscire a contrastare facilmente la forza di Maledizioni di grado speciale e anche di alcuni tra i migliori stregoni del mondo.

La prima posizione, abbastanza scontata vista la fama del personaggio, va invece a Satoru Gojo, presentato da subito come lo stregone più potente della serie per aver ereditato sia la tecnica dei Sei Occhi sia la tecnica dell’infinito, un unicum negli ultimi 400 anni. Fateci sapere se siete d’accordo con questa classifica nei commenti. In conclusione, vi lasciamo scoprire qual è il vero messaggio di Jujutsu Kaisen, come spiegato dall’autore.