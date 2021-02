Jujutsu Kaisen 139: il cliffhanger ha annunciato un duro scontro per Yuji Itadori

Mentre su Crunchyroll è in onda Jujutsu Kaisen con l'episodio 19 acclamato dai fan per animazioni e scene di combattimento, su Weekly Shonen Jump prosegue la storia di Yuji Itadori. Il mangaka Gege Akutami ha regalato un colpo di scena dietro l'altro nell'ultimo anno e sembra che per il protagonista le cose continueranno a essere difficili.

Chiuso il triste halloween di Shibuya, che ha fatto piombare il Giappone in una nuova epoca di oscurità, è stata anche confermata l'esecuzione di Yuji Itadori, che dovrà essere portata avanti da uno dei gradi speciali, Yuta Okkotsu. Jujutsu Kaisen 139 pubblicato su MangaPlus in inglese e spagnolo nelle scorse ore ha presentato nuovi sviluppi su questa faccenda.

Mentre Yuji e Choto hanno creato un duo inedito e particolare, si sono trovati davanti il nuovo capofamiglia del clan Zen'in, Naoya, che ha intenzione di uccidere sia Yuji che Megumi Fushiguro. Mentre il protagonista si prepara già per un'ardua battaglia, arriva nei paraggi anche Yuta Okkotsu. Colui che farà da boia di Yuji si prepara quindi all'inizio del combattimento: Yuji è ancora in grave pericolo e dovrà prepararsi a una delle battaglie più dure mai affrontate fino ad adesso nel manga.

Jujutsu Kaisen 140 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 28 febbraio 2021.