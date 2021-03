Jujutsu Kaisen 143: la rivelazione del piano di Yuta sorprende nel nuovo capitolo

Il mondo degli stregoni di Jujutsu Kaisen è diventato enormemente più complesso negli ultimi capitoli. La serie di disastri occorsa ha cambiato per sempre il destino di Yuji Itadori. Di recente è apparso nel manga principale il portento Yuta Okkotsu che ha dato non poche grane al protagonista.

Con Jujutsu Kaisen 142 eravamo arrivati al punto da vedere Yuji morto per mano di Yuta: quest'ultimo stregone ha presentato a Naoya il cadavere del protagonista del manga, ma era tutta una farsa. Nel capitolo 143 reso disponibile su MangaPlus in inglese domenica 21 marzo è stato rivelato che Okkotsu aveva preso accordi importanti con Satoru Gojo.

Memore dell'esecuzione sospesa che pendeva sulla testa di Yuta, Gojo aveva organizzato già da tempo un piano B per salvare Yuji da un destino simile. Molto prima che accadessero gli eventi di Shibuya, Gojo aveva comunicato a Okkotsu che se gli fosse successo qualcosa sarebbe stato lui a doversi occupare di Yuji.

Per questo motivo Okkotsu è entrato in scena ora ed è riuscito nel suo intento. Yuji è apparso morto a Naoya Zen'in dopo il colpo di Yuta e per questo potrà salvarsi almeno per un altro po' di tempo. Adesso però le cose si fanno ancora più complicate dato che Gamo ha indetto un nuovo gioco sadico con gli stregoni.