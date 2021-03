Jujutsu Kaisen 144: ormai è decretata la morte di quel personaggio principale?

L'arco narrativo di Jujutsu Kaisen dell' "incidente di Shibuya" è stato davvero pesante per tutti i protagonisti e antagonisti. Battaglie a non finire, problematiche non di poco conto e colpi di scena che hanno fatto spalancare la bocca ai lettori: tra i personaggi coinvolti c'è stato anche un personaggio principale di Jujutsu Kaisen.

Mentre nell'anime i fan di Nobara Kugisaki sono ancora eccitati per le ultime scene mostrate da Studio MAPPA, i lettori del manga stanno ancora attendendo notizie sul destino del personaggio. Attaccata da Mahito, Nobara Kugisaki sembrava essere destinata alla morte. Tuttavia, proprio un istante prima di morire, l'arrivo di Nitta poteva aver cambiato le carte in tavola.

Secondo Nitta, la ragazza non aveva battito e le sue condizioni erano critiche, data la testa semi esplosa per il colpo di Mahito. Nel capitolo 144 di Jujutsu Kaisen, da poche ore pubblicato su MangaPlus, Yuji Itadori chiede a Megumi dello stato di Nobara. Il compagno di classe non risponde e abbassa la testa, facendo capire a Yuji cose non positive.

Ora resta da capire se il gesto di Megumi era indicativo di uno stato ancora vegetativo e in bilico tra la vita e la morte oppure se Nobara Kugisaki è davvero morta. Gege Akutami è deciso a uccidere la protagonista di Jujutsu Kaisen?