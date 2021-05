Jujutsu Kaisen 149 e il destino di un personaggio: un cliffhanger brutale e sanguinario

Il mondo di Jujutsu Kaisen è stato sconvolto negli ultimi capitoli, con i protagonisti che sono quasi alla deriva e devono affrontare degli ostacoli ostici.

Il protagonista della cover di Jujutsu Kaisen volume 16 ha infatti assunto il controllo del Giappone obbligando ogni stregone a partecipare al gioco della purga, dove soltanto i più forti rimarranno in vita. A rischio c'è l'incolumità anche di chi non ha poteri, e il gruppo di protagonisti deve anche occuparsi di recuperare Gojo Satoru e di affrontare le faide interne, in particolar modo quella del clan Zenin.

Ed è proprio questo clan che è stato al centro degli ultimi capitoli, con il papà di Maki e Mai che ha ferito gravemente le sue figlie. In Jujutsu Kaisen 149, il genitore ormai non ha più freni e getta le due gemelle nella sala di allenamento dove dimorano alcuni spiriti maledetti. In questo modo, si sbarazzerà delle due rimuovendo per sempre quello che lui ritiene dei fallimenti.

Tuttavia Mai, quella messa peggio delle due, decide di cedere la propria energia alla gemella Maki. Adesso la ragazza della scuola di Tokyo ha sia un fisico potente che una forza magica elevata e con un solo fendente taglia la calotta cranica del padre, prendendosi la sua vendetta per la sorella morta. Un cliffhanger di Jujutsu Kaisen 149 brutale e sanguinario e che vede la nascita di una delle guerriere più forti della prossima fase del manga.