Jujutsu Kaisen 150, tavole incomplete nel nuovo capitolo: l'inferno di Shonen Jump

Molte volte sfugge ai più che lavorare per Weekly Shonen Jump non è solo un onore, dal momento che non è da tutti poter presentare la propria opera nella rivista più popolare del Sol Levante, ma anche un vero e proprio inferno. Lo sa bene Jujutsu Kaisen che avrà delle tavole incomplete nel nuovo capitolo.

Non è la prima volta che un autore arriva a ridosso delle scadenze, per un motivo o per un altro, lo sa bene sia Black Clover, che appena qualche settimana fa ha dovuto prendersi una settimana di pausa dopo un capitolo con alcune tavole incomplete, ma anche My Hero Academia basti pensare al capitolo 182. Una serializzazione settimanale è spesso e volentieri un inferno, una lotta continua contro scadenze strettissime e con ritmi di lavoro serrati.

Questa volta è toccato a Gege Akutami, il papà di Jujutsu Kaisen, non riuscire a completare in tempo il capitolo. Una tavola trapelata del capitolo 150, infatti, sembra quasi abbozzata, come se il sensei non avesse avuto il tempo di ricalcarla a dovere. Alcuni lettori hanno manifestato seria preoccupazione per la salute dell'autore che solo il 17 maggio aveva condiviso su Jump un messaggio che recitava quanto segue: "Ho commesso l'errore di ammalarmi durante la pausa. Cercherò di migliorare."

Secondo altri utenti, invece, l'uscita di questo capitolo è irrispettoso per i lettori del manga dal momento che si tratta di un numero incompleto. Ad ogni modo, è bene ricordare che i capitoli su Weekly Shonen Jump vengono revisionati con l'uscita del tankobon, motivo per cui questa pagina abbozzata verrà sicuramente sistemata con il prossimo volume. E voi, invece, cosa ne pensate di questa pagina? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.