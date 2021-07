Jujutsu Kaisen 153 spoiler: emergono i primi dettagli sul prossimo capitolo

È stata un'attesa lunga quella di questi due mesi. Gege Akutami, mangaka di Jujutsu Kaisen, è andato in pausa temporanea per riprendersi dalle ultime fatiche del manga, mancando dalle uscite di Weekly Shonen Jump per diverse settimane. Ora però è tutto pronto per il ritorno di Jujutsu Kaisen che si terrà ufficialmente tra qualche giorno.

I lettori del manga ovviamente non vedevano l'ora di assistere alle nuove storie con Yuji Itadori e gli altri stregoni dell'accademia, sempre più messi all'angolo dagli ultimi eventi e dai nemici da combattere. Cosa succederà in Jujutsu Kaisen 153? Lo rivela uno dei primi leak pubblicati nelle scorse ore.

Gli spoiler di Jujutsu Kaisen 153 per ora si concentrano su pochissimi dettagli: innanzitutto c'è il titolo "Partita con scommessa", che dice tutto sui contenuti del prossimo giro. Ritorna Yuji che si metterà a cercare Hakari, uno studente del terzo anno sospeso e che gestisce un torneo illegale di combattimenti. Anche Panda si mostra nel nuovo capitolo, e viene presentato un nuovo personaggio che sembra essere la fidanzata di Hakari. Quest'ultima spiega che Hakari non vuole essere coinvolto con altri studenti, ma Yuji riesce a partecipare al gioco.

Jujutsu Kaisen 153 sarà composto da 19 pagine e alla fine c'è un commento di Gege Akutami che ringrazia tutti per il supporto dimostrato nel corso delle ultime settimane. Ricordate quali sono stati gli ultimi eventi di Jujutsu Kaisen prima della pausa?