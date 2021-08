Jujutsu Kaisen 154: le sorprendenti abilità di un nuovo personaggio nell'ultimo scontro

L'avvicinarsi del Culling Game, e della scadenza entro cui la sorella di Megumi potrà accettare di partecipare, ha costretto il giovane studente e il suo compagno Yuji ad infiltrarsi nel fight club clandestino di Kinji Hakari. Nel capitolo 154 di Jujutsu Kaisen però i due protagonisti di sono ritrovati contro un pericoloso avversario.

Oltre al debutto ufficiale di Hakari stesso nelle tavole conclusive dello scorso appuntamento con l'opera di Akutami, è stato presentato e rivelato anche un altro personaggio. Si tratta di Kirara Hoshi, studentessa del terzo anno alla Jujutsu High, e legata sentimentalmente al leader del fight club. Sebbene non siano stati presentati in maniera approfondita, senza spiegazioni o rivelazioni inerenti ai loro poteri, da un fortuito incontro sul tetto dell'edificio tra Megumi, Panda e Kirara stessa, sono emersi alcuni dettagli molto interessanti sulle sue capacità.

Kirara sarebbe infatti capace di repellere gli oggetti, e le persone, con una forza invisibile. Panda afferma infatti una certa somiglianza tra quel potere e l'abilità Limitless di Gojo, che sfruttando la sua energia maledetta riesce a manipolare, persino a livello atomico, lo spazio che lo circonda. Durante lo scontro anche il Divine Dog di Megumi è soggetto alla capacità di Kirara.

Inoltre, la studentessa sembrerebbe in grado di far collidere due oggetti o persone a sua scelta, come accade a Megumi e alla sua evocazione, quindi si tratterebbe di un potere sia attrattivo che repulsivo. Per concludere ricordiamo che Yuji Nobara e Megumi sono stati ritratti con lo stile di Jojo in una magnifica fanart, e vi lasciamo ad un perfetto e dettagliato cosplay dedicato a Nobara.