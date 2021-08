Jujutsu Kaisen 155: un primo sguardo alle capacità di Kinji Hakari

La data d'inizio del Culling Game si avvicina. In una corsa contro il tempo Yuji e Megumi si sono recati al fight club clandestino gestito da Kinji Hakari, studente del terzo anno a cui vogliono chiedere di collaborare durante il sanguinoso torneo. Ma di cosa è capace Hakari? Scopriamolo analizzando gli eventi del capitolo 155 di Jujutsu Kaisen.

Gege Akutami aveva chiuso lo scorso appuntamento con un colpo di scena alquanto particolare, un'offerta di lavoro, e soldi facili, per Yuji da parte dello stesso Kinji. Hakari infatti, colpito dal combattimento di Yuji, e soprattutto conscio del fatto che lui e Megumi, infiltratosi tramite i condotti di aerazione, siano degli studenti della Jujutsu High, ha immediatamente convocato nel suo studio il protagonista.

Sfortunatamente per Yuji, sul tetto si sta consumando uno scontro tra Megumi, Panda e la compagna di Hakari, Kirara, che grazie alle sue sorprendenti abilità sta mettendo non poco in difficoltà i due studenti. È proprio grazie alla ragazza che Hakari comprende la situazione, e dopo una sua telefonata come segnale d'allarme, il gestore del fight club passa all'attacco. Come riportato nel post di @soukatsu che trovate in calce, il potere mostrato finora da Hakari riguarderebbe l'apparizione dal nulla di porte che richiamano molto quelle della metropolitana, e che intrappolano momentaneamente Yuji.

Una tecnica che può sicuramente sorprendere gli avversari, che per ora appare però piuttosto debole e non in linea con quanto preannunciato da Satoru Gojo riguardo le capacità combattive di Kinji. Tuttavia, lo studente avrà sicuramente degli assi nella manica, considerando anche quanto rivelato dall'autore stesso, che ha specificato quanto sia complesso integrare in maniera adeguata una tecnica così particolare.

Ricordiamo che un appassionato ha immaginato Satoru Gojo con lo stile dello Studio Ghibli, e vi lasciamo ad un inquietante cosplay di Fushiguro posseduto da Sukuna.