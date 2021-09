Jujutsu Kaisen 158 approda su Manga Plus: strategie e alleanze nel nuovo capitolo

Dopo capitoli pieni di azione e strategie adottate dai protagonisti durante gli scontri con Kinji Hakari e Kirara, l'ultimo appuntamento di Jujutsu Kaisen, che trovate sul sito Manga Plus, ha lasciato spazio ad una breve tregua, seguita da un evento singolare che ha ricordato ai protagonisti quanto sia vicino l'inizio del Culling Game.

Il capitolo 158 inizia con Kinji sorpreso dalla rivelazione dell'attuale status di Satoru Gojo, sigillato da Geto nel Prison Realm, e dall'apprendimento della morte del preside Yaga. Hakari accetta quindi di collaborare con i protagonisti, ribadendo però che si tratta di un'accordo. Una volta che i giochi saranno finiti, Yuji, Megumi e Panda dovranno restituirgli il favore, schierandosi al suo fianco per far cambiare alcune leggi che regolano l'utilizzo delle tecniche Jujutsu.

Continuando a discutere sul da farsi, Kinji comprende che Megumi è a capo del clan Zen'in. Avere dalla propria parte una delle famiglie più importanti famiglie di Stregoni sarebbe ottimo. Dopo un breve momento di tranquillità arriva alle spalle di Yuji uno shikigami, dalla forma piuttosto particolare.

Il dispositivo che si fa chiamare Kogane, titolo del capitolo, annuncia con tono solenne che un giocatore ha aggiunto una nuova regola al Culling Game. I concorrenti ora possono accedere a informazioni sugli altri giocatori coinvolti, come nome, punti guadagnati, numero di volte che hanno aggiunto una regola e la colonia a cui appartengono.

Ad aggiungere questa regola è stata Hajime Kashimo, e Kogame si rivela piuttosto loquace, definendosi il punto di contatto tra tutti i partecipanti al Culling Game. Avendo ora la possibilità di consultare una lista delle persone coinvolte nel sanguinoso torneo, Megumi scorge il nome del ragazzo che ha cambiato la regola, un efferato assassino che si è divertito ad uccidere più di 40 persone solo per guadagnare tutti quei punti.

A Fushifuro sembra venire un'idea piuttosto singolare. Conoscendo quelle informazioni secondo lui potrebbero partecipare al torneo senza dover uccidere nessuno. Potrebbero esserci persone che hanno punteggi alti ma che non intendono aggiungere delle regole, e sono loro che devono cercare di convincere. Una volta riusciti nel loro intento potrebbero pensare ad un'aggiunta che possa salvare Tsumiki in qualche modo.

Megumi ha già pensato alla regola da aggiungere: permetterà ai giocatori di scambiarsi i punti, così che Yuji li passerà a Tsumiki che per non ricevere una rimozione della tecnica maledetta dovrà semplicemente accettare il passaggio. Non è tutto, Fushiguro sta pensando di aggiungere un'ulteriore punto, secondo il quale sarà possibile uscire dai giochi spendendo punti. Il capitolo si conclude con i due obiettivi principali: Hajime Kashimo e Hiromi Higuruma.

