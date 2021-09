Jujutsu Kaisen 158: iniziano i giochi, ecco i primi obiettivi di Yuji e Megumi

Gli ultimi sviluppi di Jujutsu Kaisen si sono incentrati sulla preparazione di Yuji e Megumi al Culling Game organizzato da Kenjaku. Nel capitolo 158 i due protagonisti sembrano aver finalmente stretto un'importante alleanza con Kinji Hakari e la sua compagna Kirara, quando in scena entra uno Shikigami che presenta una nuova regola del torneo.

D'ora in avanti sarà possibile conoscere il nome, il gruppo di appartenenza, i punti guadagnati e quante volte ha cambiato le regole un determinato giocatore attraverso una lista consultabile rapidamente grazie a Kogane, lo Shikigami, che dà anche il titolo al capitolo, apparso dal nulla e che si presenta come messaggero tra i concorrenti del torneo, anche se né Megumi né tantomeno Yuji si sono iscritti.

Sembra infatti che il legame tra il protagonista e Sukuna, che in passato ha stipulato un contratto con Kenjaku, abbia designato lo stesso Yuji come partecipante. Itadori rimane momentaneamente perplesso da questa novità, mentre Megumi è già all'opera. I due chiedono a Kogane di visionare la lista degli altri Stregoni coinvolti, e individuano rapidamente colui che ha richiesto la nuova regola: Kashimo Hajime, in possesso di altri 100 punti, necessari per aggiungere una regola.

Avviano quindi un'ulteriore ricerca, indirizzata ad individuare i giocatori con 100 punti, gli unici che possono convincere ad aggiungere nuove regole per evitare che Tsumiki debba partecipare a lungo nel torneo e trovare un escamotage per uscire possibilmente illesi e senza uccidere. È qui che si imbattono nel nome di Higuruma Hiromi, con 102 punti.

La data dell'inizio ufficiale del Culling Game si avvicina, ma ancora una volta la preparazione per il sanguinoso torneo ha spinto i protagonisti ad agire prima, e dal prossimo capitolo inizierà la caccia ai due bersagli scelti. Per concludere vi lasciamo alla reazione di Akutami al trailer di Spider-Man No Way Home.