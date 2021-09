Jujutsu Kaisen 159: presentato un nuovo personaggio, ha già fatto faville tra il pubblico

La ripresa del manga di Jujutsu Kaisen ha segnato l'inizio di una nuova saga, ambientata qualche giorno prima e dove Yuji Itadori è tornato protagonista. Stavolta il suo avversario è un altro studente dell'istituto, o meglio ex studente dato che è stato espulso. Il duello con Kirara e Hakari si è però risolto nel migliore dei modi.

Adesso i protagonisti stanno cercando di capire che passi fare, concentrandosi su coloro che hanno la maggior parte di punti così da poter inserire nuove regole nel gioco di sterminio che sta entrando sempre più nel vivo. Ma Gege Akutami decide di cambiare le carte in tavola e ci presenta un Jujutsu Kaisen capitolo 159 completamente estraneo alle dinamiche attuali.

Tornando indietro di qualche tempo, non si sa bene di preciso ancora quando, il mangaka decide di presentare un altro partecipante al gioco di sterminio e lo fa con un capitolo completamente dedicato a lui. Higuruma è un avvocato difensore che, per il sistema di giustizia giapponese, è quasi praticamente destinato a perdere sempre. I suoi assistiti, che lui prova a difendere con tutto ciò che può, alla fine si ritrovano a guardarlo male.

Higuruma non si arrende ma, all'ennesima ingiustizia con una condanna improponibile da parte del giudice, l'uomo scatta. La sua sanità mentale sparisce e, agitando un martello da giudice, risveglia la sua tecnica maledetta ed entra a far parte dei giocatori del gioco di sterminio di Jujutsu Kaisen. Un risveglio scioccante e che porterà a molti morti, dato che il personaggio era già stato intravisto tutto insanguinato in una vecchia vignetta.

Come visto in Jujutsu Kaisen 158, Higuruma è uno degli obiettivi di Yuji e compagni. Sarà un amico o un nemico?