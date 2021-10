Jujutsu Kaisen 160: Akutami dà inizio ai giochi, la preparazione di Yuji e compagni

In seguito a diversi capitoli dedicati a scontri in fight club clandestini e calcolate strategie, Gege Akutami ha finalmente dato inizio al Culling Game nel capitolo 160 di Jujutsu Kaisen, mostrando Yuji e compagni pronti ad entrare nelle specifiche aree di Tokyo delimitate da Kenjaku, organizzatore del sanguinoso torneo.

Gli eventi post incidente di Shibuya si sono rivelati decisivi per l'opera di Akutami. Dalla prigionia di Satoru Gojo fino all'incontro con Yuta Okkotsu, protagonista del film prequel prodotto dallo studio MAPPA in arrivo il 24 dicembre 2021, le vite di Yuji e Megumi sono state particolarmente movimentate. Nel mentre il villain Kenjaku è tornato all'opera con una competizione alquanto singolare, che riguarda da vicino tutti gli Stregoni.

Un torneo mortale a cui nessuno può opporsi, basato su regole prestabilite, e che possono essere aggiunte dai partecipanti, i quali per guadagnare punti dovranno uccidere altri concorrenti. Intimoriti dall'evento Yuji e Megumi hanno cercato la collaborazione di Kinji Hakari, potente studente del terzo anno, giudicato un grande alleato da Gojo stesso. Fortunatamente, dopo un fraintendimento iniziale, la squadra di Itadori si è allargata, dando il benvenuto a Kinji e Kirara.

Dopo aver stabilito un piano d'azione preciso, Yuji, Fushiguro, Kinji e Panda si sono diretti in prossimità dei due giganteschi pilastri oscuri realizzati da Kenjaku per delimitare le zone dove si terrà il Culling Game. Nelle due tavole finali del capitolo 160 Akutami ha ufficialmente dato inizio al torneo per i protagonisti, intenti a colpire due bersagli precisi, e convincerli ad aggiungere delle regole in grado di salvare Tsumiki, sorellastra di Megumi, dalla partecipazione.

Per concludere ricordiamo che Nobara è stata omaggiata con un folle cosplay, e vi lasciamo alle informazioni inerenti alla prossima pausa di Jujutsu Kaisen.