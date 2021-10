Jujutsu Kaisen 161: al di là della barriera, i primi scontri di Yuji e Megumi

La rischiosa preparazione al Culling Game organizzato da Kenjaku ha portato Yuji e Megumi a stringere un accordo con Kinji Hakari. Dopo aver definito un preciso piano d'azione e aver stabilito i loro obiettivi principali, nell'ultimo capitolo di Jujutsu Kaisen i due protagonisti hanno superato le barriere che delimitano le zone del torneo.

Manca circa una settimana prima che Tsumiki, la sorellastra di Megumi, sia costretta a presentarsi e a partecipare alla competizione. Quindi lui e Yuji dovranno collaborare per trovare rapidamente Higuruma e Kashimo, gli unici giocatori che attualmente hanno più di 100 punti, e possono quindi aggiungere regole e meccaniche ai giochi. Tuttavia non appena attraversano l'enorme cilindro oscuro cerato da Kenjaku, vengono casualmente catapultati in uno dei nove luoghi in cui si svolge il torneo.

Separati, a causa di questa regola nascosta, i due si ritrovano immediatamente assaltati da parte di altri giocatori. Si tratta della Caccia ai Principianti, un'iniziazione piuttosto virulenta e frenetica, che costringe Yuji e Megumi a fare subito affidamento sui loro istinti di sopravvivenza. Diversi Stregoni sono in attesa dei novizi quando Yuji precipita dal cielo, e diventa l'obiettivo di Hanyu, una giovane donna munita di jetpack. La prontezza del protagonista lo fa reagire molto bene, prima che scopra la presenza di due altri avversari, tra cui Haba, compagno di Hanyu, e dotato di quelle che sembrano essere eliche di elicottero sulla testa.

Contemporaneamente Megumi è stato assalito da una ragazza. Resistendo all'attacco, Fushiguro cerca di individuare l'amico tramite le sue evocazioni, ottenendo però scarsi risultati. Questo significa che i due si trovano a più di 2 chilometri di distanza l'uno dall'altro. Intanto Remi, la ragazza sconfitta da Megumi, accetta di collaborare con lui e aiutarlo nella ricerca di Higuruma, affinché però Fushiguro la protegga.

