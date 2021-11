Jujutsu Kaisen 163: pericolo in vista, ecco il prossimo avversario di Yuji

Yuji Itadori è ormai abituato ad affrontare avversari apparentemente più potenti e pericolosi di lui, ma l’inizio del Culling Game, il sanguinoso torneo organizzato da Kenjaku, si è rivelato piuttosto ostico per lui e Megumi. I due, istantaneamente separati, si sono ritrovati a dover sopravvivere ad alcuni attacchi, e a stringere dubbie alleanze.

Nel capitolo 163, che trovate su Manga Plus, Gege Akutami ha saputo costruire un’atmosfera ricca di tensione e suspense, giocata sui continui cambi di scena tra Yuji che segue le indicazioni di Amai per raggiungere Higuruma, uno degli obiettivi principali dei protagonisti, e allo stesso modo Megumi che fidandosi di Remi si ritrova di fronte a Reggie, il losco figuro apparso alla fine dello scorso appuntamento.

Una volta giunto al Tokyo Metropolitan Theatre, Yuji incontra Higuruma. Nonostante il protagonista gli chieda gentilmente di voler collaborare e usare i punti posseduti per aggiungere regole che potrebbero mettere fine al torneo, Higuruma non solo sembra non voler minimamente ascoltare Yuji, ma si dimostra favorevole alla “competizione”, e quando Itadori tenta le maniere forti sembra essere intenzionato a scatenare i suoi poteri. Higuruma potrebbe rivelarsi un avversario più pericoloso del previsto, considerando che è stato capace di guadagnare molto in fretta moltissimi punti.

