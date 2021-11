Jujutsu Kaisen 165 approda su Manga Plus: l'intricata battaglia legale di Yuji

La decisione di partecipare al Culling Game prima dell'inizio ufficiale si è rivelata piuttosto discutibile sia per Yuji che per Megumi. Negli scorsi appuntamenti di Jujutsu Kaisen abbiamo assistito a interessanti risvolit, e Akutami ha deciso di concentrarsi sulle sorti della nuova battaglia di Yuji nel capitolo 165, ora su Manga Plus.

Continua la serie di capitoli dedicati alla Colonia Numero 1 di Tokyo, dove Itadori si è improvvisamente ritrovato privato della sua energia maledetta. L'incontro con Higuruma, primo degli obiettivi designati dal gruppo di protagonisti, si sta dimostrando più pericoloso del previsto. Higuruma infatti, grazie alle sue capacità uniche nell'universo creato da Akutami, è riuscito non solo a privare Yuji della sua energia ma anche a costruire un intricato mind game con il ragazzo.

Solo la prestanza e abilità fisica consento a Yuji di proteggersi dai rapidi attacchi di Higuruma, il quale ripensando alle regole seguite dallo shikigami Judgeman rimane colpito dalla resistenza e volontà del protagonista, comprendendo l'enorme forza fisica che possiede. Intenzionato a finire Yuji con il massimo della sua potenza Higuruma ingigantisce il suo martello da giudice. Itadori però ripercorre rapidamente quanto successo finora, e sembra avere la chiave per uscire da quella situazione.

"Higuruma! Voglio un nuovo processo", così i due tornano nel dominio di Judgeman, il quale accusa Yuji di omicidio di massa, commesso per la precisione il 31 ottobre 2018. Il protagonista si dichiara colpevole, ricevendo la pena della confisca dei poteri da stregone e la pena di morte.

