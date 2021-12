Jujutsu Kaisen 168 arriva su Manga Plus, la potenza di Fushiguro contro tutti

Negli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen abbiamo visto le vicende di Itadori alle prese con l'avvocato-stregone Higuruma all'interno della Tokyo Colony 1 del Culling Game. In Jujutsu Kaisen 167 abbiamo visto l'esito dello scontro e Akutami è poi passato a raccontarci come invece se la sta vedendo Fushiguro.

Nel capitolo 168 di Jujutsu Kaisen, disponibile sul sito e sull'app di Manga Plus, intitolato “Tokyo Colony 1 – Parte 8”, proseguono le vicende di Fushiguro. Il bulbo oculare esplosivo dell'ultimo capitolo appartiene a un personaggio che era appostato sul tetto, Hazenoki Iori che ha 35 punti. Si scopre che è il suo vero bulbo oculare. È capace di strapparsi parti del corpo e farle esplodere.

Fushiguro lo evita, ma Remi (la ragazza) cerca ancora di attaccare quest'ultimo con i suoi capelli a coda di scorpione. Fushiguro riesce a evitarlo. Reggie attacca da attraverso il fumo dell'esplosione, lanciando della carta che in qualche modo cosparge di benzina lo studente dell'Istituto di Arti Occulte.

Iori gli lancia dei denti esplosivi, apparentemente non preoccupandosi di coinvolgere Remi nell'esplosione. Fushiguro la protegge entrando in una stanza per evitare l'esplosione, e le dice di andarsene, visto che chiaramente non si stanno preoccupando della sua vita. Quando lui si allontana da lei, però, lo pugnala con i suoi capelli.

La ragazza dice che ha bisogno che Fushiguro le dica che la proteggerà e che la ama, visto che anche Reggie lo ha fatto. Fushiguro pensa tra sé e sé che disprezza le persone così, che sembrano preoccuparsi più delle parole che delle azioni. Poi appare il personaggio che Fushiguro ha buttato giù dal palazzo, Hari Chizuru che ha 28 punti.

Proprio in quel momento, un Kogane appare di fronte a ogni giocatore, spiegando la nuova regola che Higuruma ha appena aggiunto. Fushiguro sorride tra sé e sé, e getta di nuovo l'avversario giù dal palazzo.

Questa volta però lo segue a mezz'aria e lo accoltella in testa con un'arma. Dopo l'atterraggio, lo trafigge di nuovo alla testa, e guadagna 5 punti. Fushiguro decide che non deve preoccuparsi dei punti di queste persone, dato che Itadori ha già garantito un modo per Tsumiki di sopravvivere senza dover uccidere nessuno.

Reggie e Iori scendono dal palazzo grazie a degli ombrelli galleggianti, e Reggie commenta che è stato uno spreco di punti averlo ucciso prima che usasse la sua tecnica. Fushiguro si chiede se Remi alla fine si sia ritirata visto che non la vede più, ma lo scontro è ancora un due vs uno, e non vuole usare il suo territorio perché non riesce ancora a creare una barriera che blocca i nemici.

Iori sputa un dente esplosivo, ma un nuovo personaggio appare e blocca l'esplosione. È Takaba Fumihiko, il comico, che indossa un vestito completamente ridicolo e sostiene che un attacco vigliacco due contro uno non funzionerebbe mai con di lui, ma sta chiaramente sanguinando. Il comico ha zero punti e con questa pagina il capitolo si chiude.

Insieme a questo capitolo è uscito anche uno speciale sul protagonista di Jujutsu Kaisen 0, Yuta Okkotsu, in occasione dell'uscita del film prequel.