Jujutsu Kaisen 170 arriva su Manga Plus: elefanti contro ricevute al Culling Game

Il capitolo 169 di Jujutsu Kaisen, disponibile sul sito e sull’applicazione di Manga Plus, ci mostra il combattimento tra lo stravagante Takaba e Hazenoki iniziato nel capitolo 168 di Jujutsu Kaisen, finito con la vittoria del primo.

Il capitolo 170 invece si concentra sullo scontro fra Fushiguro e Reggie. La lotta inizia con l'evocazione di un elefante da parte di Megumi, Reggie risponde con altre evocazioni, in particolare una rete da pesca e dei coltelli. La tecnica maledetta di Reggie è "ricreare i contratti". Cioè è in grado di evocare cose che ha comprato utilizzando le ricevute. Subito usa una ricevuta di un soggiorno di 3 giorni in un hotel a 5 stelle, che gli fa immediatamente recuperare le forze.

E' convinto che questo gli dia un netto vantaggio su Fushiguro, che deve essere senz'altro stanco dopo aver usato così tanti shikigami in una volta sola. Fushiguro pensa tra sé e sé che è già abituato a evocare più shikigami, ma normalmente usa l'elefante da solo, quindi il fatto di doverlo usare in tandem con i coniglietti lo sta effettivamente stancando.

Reggie ha anche capito che non può rievocare uno shikigami che ha subito troppi danni, ed è per questo che non usa più il cane. Fushiguro ne approfitta per allontanarsi volando grazie a Nue. Reggie risponde evocando dei droni volanti per inseguirlo in aria e una moto per inseguirlo da terra. Usando le telecamere dei droni, Reggie segue Fushiguro fino a una palestra.

Una volta entrato, Reggie lo schernisce sul fatto che la maggior parte degli stregoni sono grandi bugiardi, e in seguito due camion distruggono il muro e quasi investono Fushiguro. Reggie poi attacca con vasi di piante, coltelli e persino un ravanello. Fushiguro si ritrova a terra e Reggie gli chiede se è sicuro di non voler cedere ancora i punti. Fushiguro però sorprende Reggie utilizzando l'Espansione del Dominio e circondando completamente quest'ultimo.

Attualmente, il franchise è arrivato al cinema con il film Jujutsu Kaisen 0 che ha superato i 5 miliardi di incasso.