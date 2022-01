Jujutsu Kaisen 170: come funziona la tecnica maledetta di Reggie? Tutti i dettagli emersi

Mentre la pellicola prequel Jujutsu Kaisen 0, basata sull'omonimo manga di Gege Akutami, continua la sua ascesa tra i lungometraggi animati più visti degli ultimi anni, nel manga prosegue il percorso intrapreso da Yuji e Megumi all'interno del Culling Game di Kenjaku, con particolare attenzione rivolta ai nuovi avversari dei due protagonisti.

Dopo una lunga parentesi dedicata allo scontro e alla discussione tra Yuji Itadori e Higuruma, l'autore ci riporta all'imboscata tenuta a Fushiguro. Remi, la giovane e ingenua alleata di Megumi, ha condotto quest'ultimo da Reggie Star, un individuo piuttosto singolare, vestito letteralmente di fogli e con un preciso obiettivo in mente. In seguito ad un rapido scontro con alcuni sottoposti di Reggie, Megumi è venuto a conoscenza delle vere intenzioni dell'uomo, per poi dare inizio ad un attacco diretto.

È proprio nel corso del capitolo 170 che Akutami informa i lettori dei poteri di Reggie. Il suo abito, se così si può definire, non è casuale, in quanto è capace di ricreare i contratti, evocando oggetti o ricevendo gli effetti benefici di ciò che ha comprato, come nel caso di un soggiorno in un centro benessere che ripristina istantaneamente la sua forza.

Per ora è complicato supporre fin dove possa spingersi questa singolare tecnica maledetta, ma la sorpresa di Reggie di fronte all'Espansione del Dominio di Megumi potrebbe indicare un doppio sviluppo. Da una parte Megumi avrebbe la meglio sfruttando, seppur non pienamente, le abilità del suo Chimera Shadow Garden, dall'altra invece, che appare più plausibile per generare uno scontro degno di questo nome, Reggie manifesterebbe altre caratteristiche della sua bizzarra abilità.

Cosa ne pensate dei poteri di Reggie? Credete che Megumi riuscirà a sconfiggerlo rapidamente all'interno del suo Dominio? Per finire vi lasciamo alla classifica dei migliori manga del 2021.