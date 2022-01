Jujutsu Kaisen 171 è su Manga Plus, l'enorme peso sostenuto da Megumi

Dopo una settimana di pausa, anche Jujutsu Kaisen torna su MANGA Plus insieme al capitolo 1037 di ONE PIECE e il capitolo 340 di My Hero Academia. Lo scontro fra Reggie e Megumi è ancora in corso, vediamo cosa ci nasconde questo nuovo capitolo.

Il capitolo 171 di Jujutsu Kaisen inizia con la continuazione della lotta tra Megumi e Reggie. Megumi fa pieno uso del suo dominio, Chimera Shadow Garden, anche se il capitolo menziona che il dominio di Megumi è ancora incompleto. Tuttavia, Megumi è diventato molto più abile a utilizzarlo rispetto a quanto visto in precedenza.

Reggie replica usando la forma originale del Dominio Semplice, Nuova Tecnica dell'Ombra che neutralizza il colpo garantito dal dominio. Fushiguro è però preparato e due rane appaiono per bloccare Reggie. Dopo qualche spiegazione, Reggie e Megumi continuano a combattere corpo a corpo all'interno del Dominio, e vediamo Megumi evocare due copie di se stesso.

Reggie nota che Megumi sta usando una sola spada per combatterlo da molto tempo e deduce che lo spazio ombra dove Megumi immagazzina le sue armi è di dimensioni estremamente ridotte (forse equivalenti alle dimensioni di Megumi stesso) o Megumi deve sopportare il peso di qualsiasi cosa immagazzini all'interno di quello spazio.

Reggie conclude inoltre che, poiché l'intero Dominio è lo spazio ombra di Megumi, il ragionamento dovrebbe applicarsi anche sul dominio. Convinto di aver trovato il punto debole dell'avversario Reggie usa spietatamente le sue ricevute per evocare delle automobili e aumentare il peso dell'ombra di Megumi, gongolando che presto finirà schiacciato.

Tuttavia, Megumi risponde che i suoi Shikigami risiedono nella sua ombra, e poiché sono ancora all'interno del suo Dominio e l'intero Dominio è la sua ombra, anche il soffitto è incluso. Alla fine della frase, Megumi evoca Max Elephant dal soffitto e lo fa cadere su Reggie, chiedendo all'avversario: "Chi di noi verrà schiacciato per primo, Reggie?".

Cosa ne pensate del capitolo? Siete invece entusiasti del successo del film di Jujutsu Kaisen 0? In ultimo vi ricordiamo ancora una volta che potete leggere gli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen su MANGA Plus.