Jujutsu Kaisen 171: svelata la reale debolezza del Dominio di Megumi Fushiguro

Gege Akutami prosegue senza esclusioni di colpi di scena il nuovo arco narrativo di Jujutsu Kaisen, interamente ambientato nei quartieri di Tokyo e durante il pericoloso Culling Game, organizzato da Kenjaku. L'obiettivo iniziale è stato parzialmente raggiunto da Yuji, in seguito al confronto con Higuruma, e ora spetta a Fushiguro scontrarsi.

Sfortunatamente la missione è stata bruscamente interrotta a causa di un'imboscata tesa proprio a Megumi da Reggie, uno stregone vestito letteralmente di fogli, essenziali per sfruttare la sua tecnica maledetta. I poteri del nuovo avversario hanno sorpreso Fushiguro, che trovandosi in difficoltà ha deciso di scatenare la Chimera Shadow Garden, l’espansione del dominio della sua tecnica.

Per quanto questa trovata potesse aumentare le speranze nei lettori di un grande miglioramento di Megumi, nell'ultimo appuntamento, col capitolo 171 disponibile su Manga Plus, Akutami ha palesato a tutti la reale debolezza di Fushiguro. Dalle prime battute è infatti chiaro che si tratta della stessa versione incompleta del dominio vista in precedenza, e c'è un altro dettaglio piuttosto preoccupante.

Come comprende Reggie nel corso della battaglia, Megumi deve sostenere il peso di tutto ciò che è presente nel suo spazio-ombra, obbligandolo ad uno sforzo considerevole. Per questo Reggie evoca due automobili, ricevendo un Max Elephant dal soffitto. Fushiguro ha deciso di giocarsi il tutto per tutto, costringendo anche l'avversario a sostenere un peso ben oltre le proprie capacità.

