Jujutsu Kaisen 172: l'asso nella manica di Megumi, la nuova fase della battaglia

Le difficoltà riscontrate finora dai due protagonisti, Yuji Itadori e Megumi Fushiguro, nei primi giorni del Culling Game organizzato dal diabolico Kenjaku, si stanno rivelando ottime occasioni per migliorare il loro approccio ai combattimenti e alle strategie da adottare contro avversari più ostici del previsto.

In particolare negli ultimi capitoli Megumi ha fatto affidamento sull’Estensione del Dominio, la Chimera Shadow Garden, per contrastare la minaccia rappresentata dalla tecnica maledetta usata da Reggie. Compreso il punto debole del dominio dell’avversario, Reggie è riuscito a bloccare e mettere in grave pericolo Fushiguro, e dando inizio ad un concitato mind game.

Lo scontro ha spinto il protagonista oltre i propri limiti, costringendo alla stessa condizione Reggie e cercano di tendergli una trappola sfruttando i vantaggi del suo dominio. Mentre l’antagonista si preoccupa di sostenere il peso del Max Elephant e del suo destino qualora Fushiguro morisse, ed evoca una casa per schiacciarlo definitivamente, Megumi fa cadere Reggie nella piscina all’interno della palestra dove stanno combattendo.

Ciò rende quasi del tutto inutilizzabili le ricevute di Reggie, e permette al ragazzo di sfruttare l’effetto sorpresa lanciandogli contro il Divine Dog rimasto appositamente ad attendere il momento giusto. Grazie a questa trovata Reggie perde la spalla e l’orecchio sinistro, mettendo quindi in un’apparente posizione di vantaggio il protagonista.

Ricordiamo infine che per celebrare lo straordinario successo della pellicola Jujutsu Kaisen 0 è stato diffuso un nuovo video promozionale.