Jujutsu Kaisen 172 è su MANGA Plus, si conclude il Tokyo No. 1 Colony Arc?

Se questa settimana ONE PIECE è fermo al capitolo 1037 e My Hero Academia al 340 su MANGA Plus, Jujutsu Kaisen invece non si ferma e pubblica il capitolo 172 con il prosieguo dello scontro fra Megumi e Reggie. Che sia l'ultimo capitolo dedicato a questo personaggio?

Il capitolo 171 ci aveva lasciato con i due combattenti in stallo a sopportare dei pesi abnormi che l'uno aveva lanciato contro l'altro. L'arco narrativo del Tokyo No.1 Colony continua nel capitolo 172 di Jujutsu Kaisen.

Vediamo Megumi riuscire a sopportare il peso di 40 tonnellate delle riproduzioni di Reggie. Quest'ultimo invece si è rotto le gambe e le caviglie a causa del peso dell'Elefante di Megumi. Reggie si chiede cosa succederà alle ombre di Megumi se quest'ultimo muore, c'è la possibilità di rimanere chiusi nell'ombra?

Reggie comincia ad affondare sotto le ombre, così decide di usare una delle macchine che aveva sommerso prima per sollevarsi. Per compensare il peso, fa subito cadere un appartamento all'interno del dominio, ma quest'ultimo scompare.

Scopriamo che Megumi aveva terminato la sua Espansione del Dominio mentre si stava nascondendo nell'ombra, e l'edificio precipita nella piscina sotto il pavimento della palestra. Reggie è completamente bagnato, e nonostante possa usare la sua tecnica maledetta finché le sue ricevute sono leggibili, non ha più l'energia maledetta per poterlo fare.

Dopo una colluttazione, Reggie cerca di pensare a un modo per sfuggire a Megumi, o sconfiggerlo, ma viene improvvisamente ferito da Black Divine Dog che gli lacera la spalla. Megumi gli dice che gli Shikigami non sono così deboli come Reggie pensava. Quest'ultimo crolla e Megumi ottiene la vittoria.

Cosa ne pensate del capitolo? Siete invece entusiasti del successo del film di Jujutsu Kaisen 0? In ultimo vi ricordiamo ancora una volta che potete leggere gli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen su MANGA Plus.