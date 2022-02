Jujutsu Kaisen 173: chi sono i quattro Stregoni introdotti nell'ultimo capitolo?

Il Culling Game, torneo organizzato da Kenjaku, sta mietendo vittime su vittime nelle diverse aree in cui sono stati letteralmente spediti i numerosi concorrenti. Dopo la parentesi conclusiva del combattimento tra Megumi e Reggie, Gege Akutami cambia prospettiva, presentando ai lettori quattro personaggi inediti, scopriamo di chi si tratta.

Nelle ultime tavole del capitolo 173, subito dopo lo svenimento di Megumi, distrutto per aver usato l’espansione del dominio, la scena si sposta alla colonia Sendai, dove gli scontri hanno raggiunto un livello di brutalità per nulla paragonabile a quanto visto nelle colonie di Tokyo. Al centro di questa violenza inaudita ci sarebbero quattro concorrenti, rapidamente presentati con tavole e descrizioni dedicate.

Il primo è Dhruv Lakdawalla, con ben 91 punti, un veterano giunto alla seconda reincarnazione, talmente abile da essere riuscito a conquistare l’arcipelago della guerra civili di Wa da solo. Possiede due Shikigami indipendenti, che attraverso le loro traiettorie danno forma al suo dominio. Subito dopo troviamo Ryu Ishigori, con 77 punti, probabilmente il concorrente con l’energia maledetta più potente, e Takako Uro, ex capitana di un gruppo di assassini, capace di controllare il cielo tramite la sua tecnica maledetta, e che attualmente detiene 70 punti.

Infine è stato presentato il misterioso e piuttosto inquietante Kurourushi, liberato dallo stesso Kenjaku, e che possiede 54 punti. Insieme avrebbero potuto rappresentare una grande minaccia, quasi impossibile da contrastare per gli altri concorrenti. È proprio per questo un altro, potente, Stregone è riuscito a prendere la vita di Dhruv, diventando così lui stesso un nuovo pericolo, e tornando in grande stile nel manga, in quanto si tratta di Yuta Okkotsu.

Cosa ne pensate di questi avversari? Come credete che si evolveranno ora gli eventi? Diteci le vostre opinioni nei commenti.