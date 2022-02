Jujutsu Kaisen 173: il ritorno di Yuta Okkotsu è straripante

Yuta Okkotsu è un personaggio dalla storia editoriale particolare. È stato protagonista per diversi mesi, ma mai di Jujutsu Kaisen, bensì del precursore di questo fumetto. Prima che la serializzazione della serie principale iniziasse, infatti, Gege Akutami narrò la storia di questo sfortunato ragazzo che entrò nel mondo degli stregoni.

Grazie al successo della prima stagione, Okkotsu ha avuto modo di brillare in Jujutsu Kaisen 0, il recente film della serie. Tuttavia Yuta ha fatto la sua apparizione anche nel manga principale proprio negli ultimi mesi. Il suo ingresso nel cast è stato contrassegnato da tanti colpi di scena e da un'alleanza con Yuji e Megumi. Con l'arrivo della questione delle colonie, Yuta è scomparso rintanandosi in quella di Sendai, mentre Akutami ha preferito dare spazio alla prima colonia di Tokyo dove operavano i due protagonisti.

Tuttavia in Jujutsu Kaisen 173 questi eventi sembrano essersi conclusi e per questo l'autore porta il lettore proprio a Sendai, operando dapprima una descrizione dei quattro stregoni più forti e poi reintroducendo Yuta Okkotsu, lo stregone più forte della sua generazione e secondo solo a Satoru Gojo. In appena una pagina, Yuta riesce a far fuori uno dei quattro big di Sendai, iniziando ad accumulare punti importanti per i suoi piani.

Un ritorno bomba in Jujutsu Kaisen 173 che ha mandato in visibilio i fan.