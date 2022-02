Jujutsu Kaisen 174: il segreto dell'orrenda maledizione Kurourushi

Yuta Okkotsu si è addentrato in una colonia - quella di Sendai - che sembra dominata da alcuni individui in particolare. Ormai il gioco mortale di Jujutsu Kaisen non lascia più spazio ai buoni sentimenti, quindi Yuta non si sta trattenendo nel fare fuori i nemici più forti, anche per una questione di sicurezza esterna.

E proprio conoscendo questi quattro stregoni più forti di Sendai, Yuta si è messo all'opera uccidendone già uno. Ma in Jujutsu Kaisen 174 c'è già il secondo che fa la sua comparsa, la maledizione scarafaggio Kurourushi. Dopo Dhruv, uno dei più letali e pericolosi anche per il mondo al di fuori delle barriere è proprio questa manifestazione degli orridi animali che ha già mostrato la sua presenza uccidendo un civile.

Kurourushi è una maledizione liberata dal suo vincolo e che è in grado di divorare gli umani. Più umani divora, più scarafaggi può generare e controllare, scarafaggi reali e non manifestazione della maledizione. Se un singolo scarafaggio intriso di energia malefica non è un pericolo in sé, un intero sciame è invece di tutt'altra scala.

Yuta Okkotsu dovrà quindi fare molta attenzione, anche perché Kurourushi ha tirato fuori una spada che sembra voler sottolineare come la maledizione abbia più assi nella manica.