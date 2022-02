Jujutsu Kaisen 175: i fan sono rimasti disgustati per il gesto maledetto di Yuta Okkotsu

Nella prima colonia di Tokyo le cose sembrano essere andate tutto sommato lisce per Yuji Itadori e Megumi Fushiguro. I due giovani stregoni di Jujutsu Kaisen hanno ottenuto parte di ciò che volevano e potrebbero aver trovato anche qualche alleato per la loro futura battaglia contro Kenjaku. Nella colonia di Sendai le cose sono invece più complesse.

La sconfitta di Dhruv per mano di Yuta Okkotsu ha sconvolto gli equilibri, con gli effetti che si sono subito manifestati in Jujutsu Kaisen 174 con la comparsa di Kurourushi, una maledizione scarafaggio che è stata liberata e ora può muoversi come gli pare. L'assalto degli odiosi scarafaggi assedia subito Okkotsu, che è costretto a combattere lo spirito maledetto.

Lo scontro viene narrato più nel dettaglio in Jujutsu Kaisen 175, con Gege Akutami che decide di mettere in difficoltà il suo attuale protagonista. Yuta infatti subisce alcuni attacchi da Kurourushi e sembra ormai destinato a essere divorato, quando Yuta ribalta le carte in tavola e bacia la maledizione scarafaggio per immettere nel suo cervello l'energia maledetta positiva, uccidendolo.

Un gesto che non è rimasto inosservato a nessun lettore, e molti di questi hanno deciso di andare su Twitter, alcuni per manifestare il proprio disgusto per il gesto di baciare uno scarafaggio, altri per chiedere all'autore di insegnare a Yuta come baciare un umano, almeno per una volta. Qualche commento divertente di alcune fan ha anche sottolineato come sarebbe disposta a diventare uno spirito maledetto, così avrebbe più possibilità di essere baciata da Yuta.

Jujutsu Kaisen è ufficialmente disponibile in inglese e in altre lingue su MangaPlus, mentre i volumi del manga vengono distribuiti in Italia da Panini Comics.