Jujutsu Kaisen 177: due importanti personaggi rubano la scena ai protagonisti

In seguito a numerosi capitoli incentrati sull’entrata in gioco di Yuji e Megumi nel Culling Game organizzato da Kenjaku, l’autore Gege Akutami ha deciso di cambiare totalmente prospettiva, dedicando le ultime tavole di Jujutsu Kaisen a Yuta Okkotsu, protagonista del prequel, e la sua fedele e devastante compagna Rika.

Yuta è stato definito da Gojo come uno degli Stregoni più potenti della Jujutsu High, e nelle poche istanze in cui è apparso nel corso del manga, e nella storia portata nelle sale nel film prequel Jujutsu Kaisen 0, è evidente come l’affinità tra lui e Rika sia al centro delle sue impressionanti capacità. Persino nel sanguinoso torneo Yuta è riuscito con relativa semplicità ad eliminare due dei concorrenti più pericolosi presenti nella colonia Sendai, vale a dire Dhruv Lakdawalla, il quale ha ben due Shikigami che creano il suo Dominio, e l’inquietante Kurourushi.

Nell’ultimo capitolo tuttavia, altri due partecipanti, Ryo Ishigori e Uro Takako, hanno iniziato a fare i primi passi contro Yuta, e sembra che stavolta lo Stregone avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile da parte di Rika, come sottolinea lui stesso nella tavola conclusiva con la frase “Vieni Rika”. Cosa ne pensate dell’attenzione data a Yuta e Rika? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto. Ricordiamo infine che MAPPA ha realizzato un video per l'inizio del gioco Phantom Parade.