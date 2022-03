Jujutsu Kaisen 178: la tecnica più devastante e pericolosa di Yuta Okkotsu

Dopo il travolgente successo del film prequel di Jujutsu Kaisen dedicato alla storia di Yuta Okkotsu, il personaggio ha assunto altrettanta importanza anche all’interno del manga. Spostando l’attenzione all’avanzamento del Culling Game nella colonia Sendai infatti Gege Akutami sembra voler mostrare di cosa è realmente capace lo Stregone.

Dalla sua prima apparizione ufficiale nella storia regolare, dopo i tragici eventi di Shibuya, sono state molte le domande emerse all’interno della community, riguardo soprattutto le sue capacità dopo aver perso Rika nelle tavole conclusive della storia prequel. Durante lo scontro con Yuji, Okkotsu ha mostrato parte delle sue capacità, e solo grazie agli ultimi sviluppi pare disposto a rivelare le sue migliori tecniche.

Trovarsi di fronte a due dei migliori combattenti di una colonia dopotutto lo ha portato a fare affidamento su Rika, o meglio, su una sua nuova versione, che gli consente di scegliere e usare copie di tecniche maledette, come quella di Dhruv Lakdawalla, e per un lasso di tempo pari a cinque minuti. Si tratta del potere teoricamente più devastante apparso finora nella serie, per l’estrema adattabilità che permette di avere durante situazioni delicate e combattimenti concitati.

Per finire vi lasciamo ad una magnifica statua dedicata proprio a Yuta e Rika, realizzata da Yoyo Studio.