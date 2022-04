Jujutsu Kaisen 180 e l'epico scontro di Yuta Okkotsu: come finirà?

Ultimamente, Gege Akutami si è concentrato molto sull'arco della colonia di Sendai. Archiviata infatti la prima colonia di Tokyo, dove Megumi Fushiguro e Yuji Itadori sono usciti malconci ma, almeno apparentemente, ancora vivi, è stato il turno di Yuta Okkotsu di diventare il protagonista di Jujutsu Kaisen.

Il ragazzo si è dimostrato essere ancora una volta uno degli stregoni più forti in circolazione senza se e senza ma. Ormai da diversi capitoli era in lotta contro i quattro nemici più forti di quest'area. Con Kurourushi, Uro e Ishigori, Yuta è stato costretto a evocare Rika nella sua forma completa e addirittura a usare il dominio, in una lotta di tiro alla fune contro gli altri contendenti. Ma alla fine, come mostrato in Jujutsu Kaisen 179, sono stati soltanto in due a rimanere in piedi.

In Jujutsu Kaisen 180 l'attenzione è stata dedicata completamente all'ultima battaglia tra Yuta Okkotsu e Ryu Ishigori. Quest'ultimo ha sparato ancora una volta uno dei suoi cannoni di energia malefica, ma Yuta ha sfruttato la tecnica di Uro per deviarla e, dopo aver distratto l'avversario, ha usato il suo stesso colpo per attaccarlo. Un esito che sembra sancire la vittoria di Yuta in modo ingegnoso. La settimana di pausa di Jujutsu Kaisen ha poi ritardato la conferma di questa vittoria.