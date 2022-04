Jujutsu Kaisen 181: ecco un avversario capace di distruggere la quarta parete

Il mangaka Gege Akutami ha portato la narrazione di Jujutsu Kaisen su altri livelli, soprattutto nel corso degli ultimi capitoli, totalmente incentrati sul Culling Game organizzato da Kenjaku, trasformato in un perfetto palcoscenico per introdurre continuamente nuovi personaggi, estremamente diversi e subito ben caratterizzati.

In seguito alle personali battaglie affrontate da Yuji, Megumi e Yuta, l’autore ha deciso di concentrare la narrazione sul personaggio di Kinji Hakari, alleato entrato da poco a far parte del gruppo di protagonisti. Tuttavia, il passaggio è avvenuto attraverso la presentazione di Charles Bernard, un aspirante mangaka di cui ci viene mostrato l’incontro con un editor dell’importante casa editrice Shueisha.

Sfortunatamente la sua opera viene rifiutata per una serie di motivazioni e caratteristiche pressoché identiche alle accuse volte inizialmente dai lettori alla stessa Jujutsu Kaisen, ovvero di essere più indirizzata ad un pubblico adulto per i contenuti e i toni con cui vengono affrontati, dell’eccessiva violenza e sangue presenti, e della difficoltà nel riconoscere il genere di appartenenza. Un modo originale da parte di Akutami di rompere la quarta parete e presentare la propria esperienza in maniera simpatica.

