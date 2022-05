Jujutsu Kaisen 184: la prima battaglia di Panda nel Culling Game

Il Culling Game è un gioco brutale, capace di mettere in difficoltà sia Yuji Itadori che i suoi compagni, e nel capitolo 184 di Jujutsu Kaisen l’attenzione è passata a Panda, attualmente solo nella seconda colonia di Tokyo, dove si trova anche uno degli obiettivi primari della squadra: Hajime Kashimo.

In attesa di scoprire se Kinji Hakari sia effettivamente riuscito a sconfiggere Charles Bernard, colpito duramente nelle tavole conclusive del capitolo 183, la narrazione si è spostata sulla disavventura di Panda. Mentre Yuji e Megumi si sono ritrovati nella prima colonia di Tokyo, il portale per entrare in gioco ha spedito Panda nella seconda colonia della capitale, e proseguendo su questo cammino di sventura, si è presto ritrovato a fare con il concorrente più pericoloso e letale presente nell’area.

Il piano iniziale prevedeva che fosse prevalentemente Hakari a combattere, e mentre riflette su cosa sia meglio fare, Panda viene intercettato proprio da Kashimo, giocatore con più di 100 punti e quindi con la possibilità di aggiungere una regola al gioco. Appena comprende di avere di fronte un altro concorrente Hajime parte all’attacco, dimostrando una velocità e una resistenza impressionanti, con le quali riesce ad infliggere pesanti ferite a Panda.

