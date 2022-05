Jujutsu Kaisen 185: la prima grande sfida di Kinji Hakari

L’arco narrativo di Jujutsu Kaisen incentrato sul Culling Game si sta rivelando un’occasione preziosa per conoscere da vicino tutti i personaggi principali, entrati da poco a far parte del team di Yuji. La situazione nella seconda colonia di Tokyo si fa complicata per Panda e Hakari, che si prepara ad affrontare il suo primo vero scontro.

La battaglia contro Charles Bernard, aspirante e folle mangaka, non sembra infatti aver messo in particolare difficoltà Hakari, che utilizzando l’espansione del suo dominio è riuscito a liberarsi in fretta dell’avversario, e arrivare in tempo per soccorrere Panda, alla fine del capitolo 185. Il costrutto è stato brutalmente e violentemente atterrato da Hajime Kashimo, uno degli obiettivi primari della squadra dei protagonisti.

L’entrata in scena di Hakari ha impedito che Kashimo desse il colpo di grazia a Panda, rimasto senza due dei suoi nuclei e impossibilitato a combattere. Appare quindi probabile che finalmente Gege Akutami voglia mostrare di cosa sia realmente capace Hakari. Riconosciuto da Satoru Gojo come uno Stregone incredibilmente potente, e forse persino in grado di superarlo un giorno, Hakari ha immediatamente catturato l’interesse dei fan che aspettano di scoprire le sue capacità da più di 30 capitoli.

