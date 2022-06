Jujutsu Kaisen 187: il desiderio di affrontare il più forte

Il Culling Game è teatro di una nuova grande sfida . Kinji Hakari è riuscito a salvare Panda dal confronto con Hajime Kashimo, uno degli obiettivi principali del gruppo di Yuji. Finalmente Hakari sembra fare sul serio, ma le sue tecniche sembrano divertire l’avversario, come mostrato nel capitolo 187 di Jujutsu Kaisen ora su Manga Plus.

La sesta parte della seconda colonia di Tokyo si apre con gli irrequieti pensieri di Kashimo. L’antagonista sta cercando di comprendere le funzionalità del dominio e della tecnica di Hakari, studiando attentamente tutte le informazioni in suo possesso. L’istantaneità con cui l’espansione di Hakari si attiva non lascia a Kashimo il tempo di attaccare. La chiave sta però nel tempo che separa l’immortalità dello studente della Jujutsu High dal suo tentativo di rifare jackpot e riottenere nuovamente un lasso di tempo in cui è immortale.

Quando il turno passa al cambio delle probabilità Kashimo deve agire. Scambi di colpi e momenti di riflessione e strategia si alternano continuamente, rendendolo uno scontro sul piano sia fisico che mentale. Hakari riesce nuovamente ad ottenere il jackpot, e invece di preoccuparsi, Kashimo sembra entusiasta ed emozionato. Vuole riuscire a sconfiggerlo durante la sua immortalità.

Nelle tavole finali Gege Akutami decide di cambiare atmosfera, portando i lettori nelle prossimità di un’area boscosa. Qui, Kenjaku incontra un uomo anziano, che gli chiede chi sia lo stregone più potente. “Sukuna. È stato 600 anni fa, mi dispiace. Ma è incontestabile” a queste parole il misterioso individuo, circondato da scosse elettriche, ammette il suo desiderio di affrontare Sukuna.