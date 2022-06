Jujutsu Kaisen 188: da dove proviene l'energia maledetta?

La lotta per la sopravvivenza all’interno del Culling Game continua. Negli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen Akutami ha deciso di soffermarsi sui personaggi di Panda e Kinji Hakari, impegnati contro Kashimo nella seconda colonia di Tokyo. Proprio durante lo scontro tra Hakari e Kashimo sono emerse importanti informazioni sull’energia maledetta.

L’immaginario oscuro e intricato di Gege Akutami ha generato da subito numerose domande tra i fan, soprattutto per quanto riguarda il funzionamento di alcune tecniche e l’origine dell’energia maledetta. Quest’ultimo aspetto, legato alle capacità principali dei protagonisti e degli antagonisti, è stato affrontato seppur in maniera sbrigativa, nel capitolo 188, ora disponibile su Manga Plus.

Le straordinarie abilità di Kashimo hanno effettivamente messo in difficoltà lo stesso Hakari, nonostante l’ottenimento del jackpot gli abbia garantito l’immortalità per più di quattro minuti. Ragionando sulle strategie da attuare, Kashimo rivela ai lettori un dettaglio fondamentale. “L’energia maledetta viene dalle viscere, ma devi usare la testa per direzionare l’energia maledetta inversa”, una frase con cui viene finalmente svelato uno dei principali misteri della serie. Diteci cosa ne pensate di questa inaspettata rivelazione lasciando un commento nella sezione dedicata.

