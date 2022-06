Jujutsu Kaisen 189: un mind game tra fortuna e trasformazioni chimiche

Negli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen Kinji Hakari ha avuto l’opportunità di mostrare quanto valga come Stregone. In possesso di una delle tecniche più vantaggiose della serie, Hakari sembra comunque trovato un avversario al suo livello con l’apparizione nella seconda colonia di Tokyo di Hajime Kashimo.

Oltre ad essere uno dei pochissimi concorrenti ad aver già raggiunto, e superato, la soglia dei 100 punti nel Culling Game, e quindi uno degli obiettivi della squadra di Yuji, Kashimo si sta dimostrando uno degli strateghi più abili visti nell'opera di Akutami. Contrastare un potere come quello di Hakari, che gli garantisce invincibilità per più di quattro minuti, appare come una missione impossibile.

Eppure, spinto dal divertimento ma anche dalla volontà di dimostrare di essere il migliore, Kashimo ha tentato il tutto per tutto nel capitolo 189, ora disponibile su Manga Plus. Dopo aver subito un colpo potenzialmente fatale, Hakari è riuscito ad attivare l’espansione del suo dominio e ottenere un jackpot nascosto, riuscendo così a guarire istantaneamente. Una mossa inaspettata, come quella di spostarsi sopra l’oceano che si trova ai confini della seconda colonia di Tokyo.

La decisone è chiara: Hakari vuole sfruttare l’acqua a suo favore per scaricare l’energia maledetta di Kashimo. Avendo compreso le intenzioni dell’avversario, Kashimo sfrutta degli spiriti maledetti per non toccare la superficie dell’acqua. Inizia quindi un rapido scambio di colpi tra i due, che finisce con la caduta in acqua di Hakari, stranamente sfinito.

In realtà è per effetto dell’elettrolisi avviata da Kashimo, che cercando di limitare al massimo la fuoriuscita della sua energia maledetta sott’acqua ha finito per creare del gas cloro. Tale gas risulta estremamente velenoso per l’organismo umano e, come viene spiegato tramite i pensieri di Kashimo, uno dei pochi modi per uccidere qualcuno capace di usare l’energia maledetta inversa è proprio avvelenarlo.

Questo perché per contrastare gli effetti del veleno è richiesta una forma avanzata di energia maledetta inversa. Sicuro di aver ottenuto una posizione di vantaggio, e che l’immortalità di Hakari sparirà presto, Kashimo si avvicina allo stregone. Kinji però apre gli occhio e parte all’attacco, facendo un grave errore. Insicuro sulla possibilità di riattivare l’espansione, Hakari continua a picchiare Kashimo, che riuscendo ad afferrarlo genera un’enorme esplosione nella tavola finale del capitolo.