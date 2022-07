Jujutsu Kaisen 190 è su Manga Plus: nuove regole e minacce nel Culling Game

La nuova fase del Culling Game narrata nei capitoli più recenti di Jujutsu Kaisen ha come protagonisti Panda e Hakari, membri secondari della squadra di Yuji e Megumi. Nella seconda colonia di Tokyo i due si sono ritrovati contro Kashimo, uno dei loro obiettivi, rivelatosi un avversario formidabile.

Nel capitolo 190, disponibile sul sito e sull'applicazione Manga Plus, Gege Akutami riporta i lettori immediatamente sul campo di battaglia. Il porto e le zone adiacenti sono state inondate dall'esplosione causata da Kashimo sott'acqua, alla fine dell'appuntamento precedente. Trasformando tutta l'energia maledetta in energia termica, Kashimo è riuscito a causare un'esplosione incredibile, investendo in pieno Hakari.

Kinji ha perso parte del braccio sinistro, ma riesce comunque a sorprendere l'avversario con un colpo ben assestato. Come spiega Haraki stesso, è riuscito a sopravvivere trasferendo l'energia prima impiegata per proteggere il suo braccio sinistro sul resto del corpo. Viste le condizioni di entrambi, Hakari propone a Kashimo di discutere di un accordo.

Mentre rivediamo un piccolo Panda entrare in scena, una rapida sequenza porta a comprendere come i due siano riusciti a stabilire un patto. Grazie alla collaborazione di Kashimo al regolamento è stata aggiunta un'altra regola: d'ora in poi ogni giocatore potrà cedere quanti punti vuole ad un altro concorrente. Poco dopo Kinji torna da Charles Bernard, l'eccentrico mangaka incontrato in precedenza, e non appena i due iniziano a parlare, entra in scena Nishimiya, che illustra al protagonista le tre nuove regole che stanno elaborando, dopo l'ultima aggiunta.

La prima riguarda la possibilità di spendere punti per fare entrare qualcuno al loro posto nel torneo, la seconda la disabilitazione delle comunicazioni e dei segnali tra le colonie, e la terza serve per garantire la libertà di entrare o uscire dalle singole colonie. Nishimiya spiega anche che Maki è in grado di passare liberamente attraverso le barriere.

Le tavole finali sono proprio dedicate a Maki che in uno dei tunnel di Shiroyama si ritrova di fronte a Noritoshi. Il capitolo si conclude con l'ingresso di una misteriosa, e inquietante, maledizione in una delle colonie del torneo.