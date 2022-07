Jujutsu Kaisen 192: la trasmutazione dello spirito vendicativo

Mentre il gruppo di protagonisti di Jujutsu Kaisen sembra aver finalmente compiuto dei passi decisivi verso l’obiettivo di uscire dal Culling Game, alcuni eventi recenti del sanguinoso torneo hanno posto sotto i riflettori sul personaggio di Maki e su delle questioni lasciate in sospeso e riferite al periodo relativo al Kyoto Goodwill Festival.

Il capitolo 192, seconda parte della colonia di Sakurajima, si apre con una conversazione tra Noritoshi e Yoshinobu Gakuganji avvenuta molto tempo prima della narrazione presente, dove i lettori vengono riportati immediatamente. La strana creatura, apparsa nelle tavole finali dello scorso appuntamento, si è scagliata contro Maki Zenin, e intenzionata ad ucciderla assistiamo ad un rapido scambio di colpi, interrotto da una freccia che segna l’intervento di Noritoshi.

La sfida diventa un incredibilmente rapido scontro aereo tra Noritoshi e Maki contro l’inquietante maledizione. Un colpo netto di Maki sembra aver fermato la creatura, che dopo un’esplosione finisce per assumere la forma di un gigantesco bozzolo, avviando il processo di metamorfosi. In un istante Noritoshi lo perfora con la tecnica Piercing Blood, che finisce solo per rivelare la nuova forma assunta da Naoya Zenin che si avvicina a Noritoshi colpendolo con tanta forza da fargli distruggere diversi alberi.

Per finire ricordiamo che il manga di Jujutsu Kaisen sta raggiungendo cifre impressionanti, e vi lasciamo ad un'analisi zodiacale di Megumi Fushiguro.