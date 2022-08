Jujutsu Kaisen 193 arriva su MangaPlus: vendetta a velocità Mach 3

Le parentesi piuttosto intricate dedicate ai protagonisti di Jujutsu Kaisen hanno definitivamente lasciato spazio alla confusione che si sta formando nella colonia di Sakurajima. Negli ultimi capitoli ha fatto il suo ingresso nel Culling Game uno spirito vendicativo inquietante quanto pericoloso per Noritoshi Kamo.

Il capitolo 193, disponibile sulla piattaforma MangaPlus, si apre con un’intera tavola dedicata alla nuova forma assunta da Naoya Zenin. Il colpo lanciato dallo spirito ha investito in pieno Noritoshi, spedito a centinaia di metri di distanza. Fortunatamente lo stregone è riuscito ad assorbire il colpo con la tecnica del sangue, proteggendo così testa e braccia. Mentre Naoya scaglia un altro attacco torna in scena Maki, e i due scoprono che l’avversario è ancora in grado di usare la sua tecnica maledetta.

Lo spirito si allontana e inizia a volare sempre più rapidamente: intende raggiungere il massimo della sua velocità e sfruttarla per investire Maki e Noritoshi. Ruotando attorno ai due, Naoya finisce per raggiungere la velocità Mach 3, sufficiente per sferrare un colpo dalla potenza inaudita a Maki. La ragazza viene rappresentata a terra, bloccata dall’inquietante Naoya, mentre sputa sangue dalla bocca e con uno sguardo vitreo. A chiudere il capitolo è l’ennesima provocazione dello spirito, sorpreso dal fatto che in passato Maki sia riuscita a sconfiggerlo.



Per finire vi lasciamo alla data d'uscita di Jujutsu Kaisen 0 su Crunchyroll.