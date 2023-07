Jujutsu Kaisen 2, un animatore accusato di razzismo: scoppia la polemica tra i fan

La premiere di Jujutsu Kaisen Stagione 2 è stata una marcia trionfale in cui gli appassionati hanno inneggiato il ritorno di Satoru Gojo. Tuttavia, la produzione di Studio MAPPA non poteva non essere accompagnata dalle prime polemiche. In rete è scoppiato il caso. Uno degli animatori di Jujutsu Kaisen 2 è stato accusato di razzismo.

Mentre il promo del secondo episodio di Jujutusu Kaisen 2 promette spettacolo, sul web la produzione è stata sommersa da un polverone che si è venuto a sollevare involontariamente. A far scatenare le polemiche è stato un tweet dell'animatore @bannogawa_b, il quale aveva postato uno sketch che molti hanno considerato razzista nei confronti della popolazione asiatica. Nel disegno da lui condiviso si potevano vedere Gojo e Shoko prendere in giro Suguru Geto mimando il gesto degli "occhi di volpe", che prevede di allungarsi le palpebre per simulare degli occhi a mandorla. In molti hanno ritenuto razzista questa immagine, costringendo l'autore a cancellare il tweet.

Di fronte all'ondata di critiche che lo ha coinvolto, l'animatore di Jujutsu Kaisen ha successivamente pubblicato una seconda immagine in cui Satoru Gojo chiede scusa con un gioco di parole tra "men-go", espressione giocosa e sarcastica, e "gomen", parola indicata per scusarsi. Anche questa volta il tweet non è piaciuto ai fan, che hanno ritenuto inappropriato questo modo di scusarsi. Infine, l'animatore ha pubblicato un terzo posto in cui riconosce il proprio errore e si scusa promettendo di ridurre i post relativi al proprio lavoro. E voi cosa ne pensate, si tratta di una polemica creata sul nulla oppure è proprio partendo dai piccoli gesti che si annulla il fenomeno del razzismo?