Jujutsu Kaisen 2: un altro animatore si scaglia contro MAPPA

Poche volte nella storia recente degli anime, una produzione animata è stato subissata di critiche interne come nella caso di Jujutsu Kaisen 2. Due giorni fa il celebre animatore Vincent Chansard ha dichiarato in merito di non voler più lavorare per MAPPA, mentre ieri un altro artista ha sollevato polemicamente la propria voce contro lo studio.

Proprio in riferimento alle recenti dichiarazioni rilasciate da Chansard sul canale twitch KonohaTv, l'animatore giapponese Shunsaku Kozuma ha pubblicato ieri due tweet di solidarietà verso il talentuoso collega francese, in cui afferma di condividere le preoccupazioni del key-animator riguardo – a detta loro – le condizioni critiche a cui lo studio avrebbe sottoposto i suoi animatori durante la lavorazione agli episodi della seconda stagione di Jujutsu Kaisen. In risposta al commento di Chansard sulla volontà di non voler più lavorare presso MAPPA, Kozuma ha scritto testualmente che “la mancanza di tempo era assolutamente terribile” riferendosi naturalmente alle tempistiche lavorative che lo studio gli aveva assegnato per la realizzazione di una particolare scena dell'episodio 41 – cioè il diciassettesimo della seconda stagione dell'anime.

Nel tweet successivo l'animatore prosegue nelle sue invettive al veleno, sostenendo di aver avuto a disposizione “per l'episodio 41 solo 4 giorni al fine di realizzare la scena” e di aver eseguito il compito solamente “perché me l'ha chiesto Go-kun”. L'artista a cui si riferisce qui Kozuma è Go Hakuyu, il quale era stato precedentemente citato dallo stesso Chansard nella live twitch, proprio perché anche il collega non sarebbe più disposto a lavorare per MAPPA data – a detta del key-animator – una corrispondenza per nulla adeguata tra il grande carico di lavoro e il tempo messo a disposizione dallo studio per permettere agli artisti di eseguirlo.

Ad un'analisi meno superficiale, l'eviscerazione pubblica delle lamentele da parte di Kozuma risulta ancora più drastica e radicale rispetto alle parole proferite in precedenza dal collega. Se infatti un animatore come Chansard, nato e cresciuto in un paese diverso dal Giappone come quello francese, è più propenso a sottolineare le incongruenze dell'industria degli anime, soprattutto se ha come punto di riferimento lo spirito apertamente collaborazionista che vige in Francia tra chi realizza le animazioni e chi è preposto a supervisionare l'andamento produttivo delle stesse, il fatto che anche un artista come Kozuma (quindi giapponese) sia arrivato a sollevare polemicamente la propria voce davanti a quel che viene percepito ai suoi occhi come un'ingiustizia, potrebbe generare delle conseguenze nevralgiche nel panorama animato nipponico.

Quella di Kozuma non è stata infatti la prima volta in cui un animatore giapponese si è scagliato contro lo studio in questione. Lo stesso Sunghoo Park, che ha lavorato presso MAPPA nelle vesti di regista della stagione iniziale di Jujutsu Kaisen e del film prequel Jujutsu Kaisen 0, per non dover più rispondere alle pressioni mosse dai produttori ha fondato un proprio studio d'animazione, E&H Production, dove realizzerà anche la versione anime di Monster di Oda. Un cammino che proprio nelle ultime settimane è stato seguito da un altro director precedentemente in forza a MAPPA, cioè il regista di Chainsaw Man Ryu Nakayama, il quale ha dato vita ad una propria compagnia proprio per evitare in futuro ulteriori “molestie morali e di potere”. Situazioni, queste, che pongono in essere un grande punto interrogativo per quanto riguarda la sostenibilità a venire dell'industria anime.