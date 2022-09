Jujutsu Kaisen 2: l'anime sarà diviso in 2-cour, ecco la key visual dell'arco di Shibuya

L’atteso sequel dell’anime di Jujutsu Kaisen non arriverà prima del 2023, ma gli artisti dello studio MAPPA e la produzione continuano ad aggiornare gli appassionati con la pubblicazione di nuovo materiale promozionale. Dopo la key visual dedicata al passato di Gojo, ecco l’illustrazione di un altro arco narrativo centrale nella storia di Yuji.

Lo straordinario successo della prima stagione dell’anime, e l’accoglienza riservata al film prequel, Jujustsu Kaisen 0, con protagonista Yuta Okkotsu, hanno reso l’opera una delle più seguite e discusse. Un successo notevole, che ha portato l’universo ideato da Gege Akutami anche nei prestigiosi Universal Studios Japan con attrazioni e gadget dedicati. Mentre l’autore prosegue la narrazione del sanguinoso Culling Game nel manga, l’attenzione dei fan è stata nuovamente catturata dalle ultime novità relative alla seconda stagione.

Con la pubblicazione della key visual sul passato di Gojo, studio MAPPA ha dato inizio ad un countdown terminato oggi, 25 settembre 2022, con l’arrivo di un’altra illustrazione ufficiale. Presentata come se fosse la parte mancante del vagone della metro, la nuova immagine, che trovate in fondo alla pagina, mostra Satoru Gojo nel presente, al fianco di Yuji, Megumi e Nobara. Come specificato nei post quindi la seconda stagione di Jujutsu Kaisen sarà suddivisa in due cour consecutivi, e adatterà gli archi del passato di Gojo e dell’incidente di Shinuya.